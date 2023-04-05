«Крылья Советов» огласили стартовый состав на матч с ЦСКА

Сегодня, 5 апреля, состоится ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Гости огласили стартовый состав на матч:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Гленн Бейл, Марко Костанца, Александр Коваленко, Николай Рассказов, Бенхамин Гарре, Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче «Крылья Советов» и ЦСКА в Самаре сыграли вничью со счётом 2:2. Победитель противостояния встретится с «Уралом» в финале Пути РПЛ, проигравший отправится в нижнюю сетку Пути регионов.