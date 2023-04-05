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Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд приступил к командным тренировкам накануне важных матчей клуба с «Саутгемптоном» и мюнхенской «Баварией», сообщает пресс-служба «горожан».

Норвежец, который является лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги (28 голов), получил травму паха во время матча «Манчестер Сити» с «Бёрнли» (6:0) на Кубок Англии 18 марта, в результате чего выбыл из игры более чем на две недели. Из-за повреждения нападающий пропустил мартовские сборы национальной команды Норвегии.

«Сити» подтвердил возвращение форварда к тренировкам в коротком видео в социальных сетях с подписью: «Эрлинг Холанд вернулся!»

8 апреля «горожане» на выезде сыграют против «Саутгемптона» в матче 30-го тура Премьер-лиги, 11 апреля они на своём поле примут «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.