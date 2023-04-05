Осинькин: сегодня в матче с ЦСКА мы можем надеяться на победу
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от ответного матча в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА.
«В матче чемпионата здесь Рома Ежов тоже не смог сыграть. Сейчас мы приходим в этот матч с другим настроением. Мы думаем, что матч будем другим. У нас было много матчей, где было много моментов. У Писарского была травма механическая.
В плане физической формы всё должно быть нормально. Главное, чтобы не было контактных эпизодов. В первом кубковом матче с ЦСКА мы могли надеяться на победу. Сегодня так же», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.
Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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