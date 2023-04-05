Главный врач ЦСКА рассказал о характере травмы Акинфеева

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«По медицинским показаниям сегодня недоступны Игорь Акинфеев и Кирилл Глебов. У Акинфеева проблемы со здоровьем, которые связаны в том числе с не очень высоким качеством поля в Воронеже. В связи с этим он начнёт игру не в стартовом составе.

Очень надеемся, что проблема скоро будет решена. Глебов в хорошем темпе восстанавливается. Остальные футболисты не имеют медицинских противопоказаний», — сказал Безуглов в эфире клубного канала.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче «Крылья Советов» и ЦСКА в Самаре сыграли вничью со счётом 2:2. Победитель противостояния встретится с «Уралом» в финале Пути РПЛ, проигравший отправится в нижнюю сетку Пути регионов.