Доходы УЕФА за сезон-2021/2022 превысили € 4 млрд

Доходы УЕФА за прошлый сезон составили более € 4 млрд. Об этом говорится в отчёте финансового директора УЕФА Йозефа Коллера, который выступил на конгрессе организации в Лиссабоне сегодня, 5 апреля.

Доходы за сезон-2021/2022 составили € 4,052 млрд, что на € 1,673 млрд меньше, чем сезоном ранее, но на € 1,014 млрд больше, чем в сезоне-2019/2020. При этом доходы от клубных соревнований под эгидой УЕФА составили € 3,614 млрд. Эта сумма на 15% больше, чем сезоном ранее (€ 3,156 млрд).

Что касается соревнований с участием национальных сборных, доходы УЕФА за четырёхлетний цикл с 2018 по 2022 год почти в два раза превысили доходы за аналогичный цикл 2014–2018 годов (€ 1,911 млрд против € 1,033 млрд).

Баланс УЕФА сократился с € 3,2 млрд до € 2,7 млрд, а резервы организации – с € 523 млн до € 447 млн. В отчёте отмечается, что влияние пандемии коронавируса на европейский футбол в прошлом сезоне уменьшилось.