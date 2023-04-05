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Веденеев: есть вероятность, что после ухода Малкома разбегутся и другие легионеры «Зенита»

Веденеев: есть вероятность, что после ухода Малкома разбегутся и другие легионеры «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался на тему потенциального ухода Малкома.

«Все заранее предполагали уход Малкома из «Зенита». Сегодня на игрока могут влиять его агенты, родители и обстановка вокруг. Тем более нужно учитывать возраст и мотивацию Малкома. Ему 26 лет — рано или поздно таких игроков перестают устраивать какие-то вещи. Сейчас всё одно и то же — чемпионат России, а ему уже хочется чего-то другого. Как мне кажется, руководство клуба предполагало, что такое может случиться: не зря они приобрели Мантуана.

Уход Малкома сильно ослабит «Зенит» и может ударить по статусу РПЛ. В Премьер-Лиге вообще не так много быстрых игроков. А у него есть конёк — скорость движения с мячом. Это качество практически невозможно заменить.

За Малкомом могут последовать и другие игроки. Такое уже было в «Зените»: когда уволили Спаллетти, все иностранцы собирались уходить за ним. Руководство сделало удачный шаг, пригласив Виллаш-Боаша. Он уговорил иностранных игроков остаться в команде. А когда пришёл Луческу, то ему не удалось их удержать, они все уехали. Поэтому есть вероятность, что после ухода Малкома разбегутся и другие легионеры. К этому всегда надо быть готовым», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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