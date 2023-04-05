Веденеев: есть вероятность, что после ухода Малкома разбегутся и другие легионеры «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался на тему потенциального ухода Малкома.
«Все заранее предполагали уход Малкома из «Зенита». Сегодня на игрока могут влиять его агенты, родители и обстановка вокруг. Тем более нужно учитывать возраст и мотивацию Малкома. Ему 26 лет — рано или поздно таких игроков перестают устраивать какие-то вещи. Сейчас всё одно и то же — чемпионат России, а ему уже хочется чего-то другого. Как мне кажется, руководство клуба предполагало, что такое может случиться: не зря они приобрели Мантуана.
Уход Малкома сильно ослабит «Зенит» и может ударить по статусу РПЛ. В Премьер-Лиге вообще не так много быстрых игроков. А у него есть конёк — скорость движения с мячом. Это качество практически невозможно заменить.
За Малкомом могут последовать и другие игроки. Такое уже было в «Зените»: когда уволили Спаллетти, все иностранцы собирались уходить за ним. Руководство сделало удачный шаг, пригласив Виллаш-Боаша. Он уговорил иностранных игроков остаться в команде. А когда пришёл Луческу, то ему не удалось их удержать, они все уехали. Поэтому есть вероятность, что после ухода Малкома разбегутся и другие легионеры. К этому всегда надо быть готовым», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 5 апреля 2023
-
20:52
-
20:51
-
20:42
-
20:31
-
20:18
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:58
-
19:39
-
19:36
-
19:30
-
19:30
-
19:15
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:56
-
18:56
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:18
-
18:15
-
18:08
-
18:00
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:37
-
17:29