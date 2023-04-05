Главный врач «Крыльев» объяснил отсутствие Ежова в заявке на кубковый матч с ЦСКА

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов раскрыл причины отсутствия полузащитника Романа Ежова в заявке на ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА.

«На прошлой игре Рома получил незначительное мышечное повреждение. До последнего мы надеялись, что Ежов сможет сыграть, но по результатам фитнес-теста в день игры пришли к заключению, что лучше не рисковать: потребуется больше времени для восстановления. Надеемся, что к «Сочи» Рома будет готов», — сказал Артамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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