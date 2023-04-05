Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кремонезе — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Гранат: «Динамо» не нужно менять тренера до конца сезона

Владимир Гранат: «Динамо» не нужно менять тренера до конца сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат выразил мнение, что московскому «Динамо» следует сохранить Славишу Йокановича на посту главного тренера, несмотря на вылет из Кубка.

«Для «Динамо» результат матча Кубка с «Акроном» — провал. В плане игры динамовцы были совсем неубедительны. Нужно ли менять Йокановича? Принимать решение будет руководство, но я считаю, что до конца сезона тренера менять не нужно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Вчера, 4 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.

Материалы по теме
«Акрон» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023