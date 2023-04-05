Владимир Гранат: «Динамо» не нужно менять тренера до конца сезона

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат выразил мнение, что московскому «Динамо» следует сохранить Славишу Йокановича на посту главного тренера, несмотря на вылет из Кубка.
«Для «Динамо» результат матча Кубка с «Акроном» — провал. В плане игры динамовцы были совсем неубедительны. Нужно ли менять Йокановича? Принимать решение будет руководство, но я считаю, что до конца сезона тренера менять не нужно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Вчера, 4 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.
- 5 апреля 2023
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