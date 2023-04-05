Корниленко: «Крылья» смотрели игру «Акрона» — порадовались за них. Поздравляем!

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поздравил «Акрон» с выходом в следующий раунд Кубка России.
«Смотрели игру «Акрона» — порадовались за них. Выиграли у сильного соперника при достаточно содержательной игре. Поздравляем их! Наш потенциальный соперник? Прекрасно! Дай бог, пройдём дальше и у нас будет время подготовиться к «Акрону», если они нам попадутся в дальнейшей жеребьёвке. Но мы сейчас думаем больше о своей команде. Мы сейчас говорим о какой-то фантастической истории на сегодняшний день», — передаёт слова Корниленко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Вчера, 4 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречались московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1.
- 5 апреля 2023
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