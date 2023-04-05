Дмитрий Радченко: я бы не сказал, что Малком — определяющий игрок «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался на тему потенциального ухода нападающего сине-бело-голубых Малкома.
«Если Малком уйдёт, то это будет большой потерей для «Зенита». Мы все знаем, откуда приходил этот игрок, — из «Барселоны». Туда просто так никого не берут. Малком — игрок европейского уровня: играет очень прилично, когда находится в оптимальной форме. За ним точно следят европейские команды. И в его словах есть логика: если он будет продолжать хорошо играть, то ему будут поступать предложения от европейских клубов.
Я бы не сказал, что Малком — определяющий игрок «Зенита». Определяющий игрок — вся команда. В клубе есть футболисты, которые могут взять на себя роль первой скрипки: в одной игре — Клаудиньо, во второй — Вендел, в последней игре им был Сергеев. Но если случится так, что Малком покинет «Зенит», то в атакующих действиях команда Семака точно потеряет», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 5 апреля 2023
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