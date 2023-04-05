«Барселона» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании встретятся «Барселона» и «Реал» (Мадрид). Команды будут играть на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом полуфинальном матче «Барселона» в гостях победила «Реал» со счётом 1:0. В середине первого тайма гол в свои ворота забил Эдер Милитао. В матчах чемпионата Испании соперники обменялись домашними победами: в 9-м туре «Реал» выиграл со счётом 3:1, а во втором круге, в 26-м туре, «Барселона» взяла реванш со счётом 2:1.
Действующим обладателем трофея является «Бетис», который в финале обыграл «Валенсию» в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счётом 1:1.
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