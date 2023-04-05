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Динияр Билялетдинов объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Уралом»

Динияр Билялетдинов объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Уралом»
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказал предположение, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Уралом» в матче Кубка России, состоявшемся во вторник, 4 апреля.

«Урал» надо хвалить — хорошо сыграли в матче со «Спартаком». Смогли превзойти москвичей в организации игры. Команде Абаскаля не хватило цельности: были небольшие атакующие всплески, но в целом провели игру достаточно безынициативно. Но сетка Кубка России такова, что у «Спартака» ещё есть шансы на трофей.

В следующем туре РПЛ «Спартак» играет с «Динамо» — как раз повод взбодриться», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

«Спартак» уступил «Уралу» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счётом 1:2.

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