ЦСКА — «Крылья Советов»: команды не открыли счёт в первом тайме
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Сегодня, 5 апреля, проходит ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
В первой половине встречи команды не отметились забитыми мячами. На 16-й минуте армейцы Милан Гаич доставил мяч на дальний угол вратарской, откуда Фёдор Чалов технично пробил в подкате — мяч угодил в перекладину. Спустя четыре минуты Роман Евгеньев получил жёлтую карточку.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
05 апреля 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара
В первом матче «Крылья Советов» и ЦСКА в Самаре сыграли вничью со счётом 2:2. Победитель противостояния встретится с «Уралом» в финале Пути РПЛ, проигравший отправится в нижнюю сетку Пути регионов.
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