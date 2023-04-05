ЦСКА — «Крылья Советов»: команды не открыли счёт в первом тайме

Сегодня, 5 апреля, проходит ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В первой половине встречи команды не отметились забитыми мячами. На 16-й минуте армейцы Милан Гаич доставил мяч на дальний угол вратарской, откуда Фёдор Чалов технично пробил в подкате — мяч угодил в перекладину. Спустя четыре минуты Роман Евгеньев получил жёлтую карточку.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче «Крылья Советов» и ЦСКА в Самаре сыграли вничью со счётом 2:2. Победитель противостояния встретится с «Уралом» в финале Пути РПЛ, проигравший отправится в нижнюю сетку Пути регионов.