«Челси» ведёт переговоры с Лэмпардом. Стороны близки к соглашению

Руководство «Челси» ведёт переговоры с Фрэнком Лэмпардом о его возвращении на пост главного тренера команды, сообщает The Guardian.

Сообщается, что в случае успешных переговоров Лэмпард может возглавить «Челси» уже в ближайшее время. После этого Фрэнк начнёт готовить команду к субботнему матчу с «Вулверхэмптоном». Однако даже если стороны договорятся о сотрудничестве, то это будет краткосрочный контракт — до конца сезона-2022/2023.

Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» как игрок на протяжении 13 лет. Англичанин является рекордсменом клуба по забитым голам (211). Лэмпард тренировал лондонский клуб на протяжении 18 месяцев. Специалист был уволен с данного поста в январе 2021 года.

Ранее приближённые к «Челси» источники сообщали о том, что фаворитами на пост главного тренера команды являются Юлиан Нагельсман и Луис Энрике.