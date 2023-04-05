Защитник «Факела» Божин: родители не могут ходить на мои игры из-за Fan ID

Защитник «Факела» Сергей Божин рассказал о своём отношении к системе идентификации болельщиков Fan ID. Он заявил, что его родители не смогли посетить матч с его участием из-за сложностей с оформлением документа, необходимого для посещения стадиона

«Я в Самаре играл два матча за «Факел», и родители не ходили. Для них это лишняя суета, они не очень любят эту бумажную волокиту – надо куда-то ехать, что-то делать. Раньше я давал им билеты и они спокойно приходили смотреть матч. Теперь надо паспорт с собой брать, заполнять заявление на «Госуслугах».

У меня родители не очень хорошо обращаются с такими сервисами, а «Госуслуги» вообще не самый понятный сайт, где и я иногда не всё понимаю. Это препятствие. Отец говорит, что по телевизору и в тепле очень приятно смотрится футбол, а увидеться мы можем и в отпуске», — приводит слова Божина «РБ Спорт».