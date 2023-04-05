Денис Попов: Гогниев устал морально и физически

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов считает, что уход Спартака Гогниева с поста тренера «Химок» – правильное решение.
«Я думаю, в данной ситуации было принято правильное решение. И со стороны Гогниева, и со стороны руководства. Не то чтобы Гогниев плохой тренер или ещё что-то, но бывают ситуации, когда не получается у тренера в команде. Гогниев устал уже морально и физически. В любом случае он сделал своё дело и какой-то свой вклад в «Химки» внёс. Просто так иногда бывает, что надо сделать паузу, чтобы перезагрузиться. И одному, и другим. Поэтому здесь нормальный рабочий процесс, и в этом ничего такого, как говорится, нет.
Все мы, тренеры, рано или поздно принимаем команды и уходим из них. Нет практически никого, кто всю жизнь работает в одной команде. Понятно, что у каждого свои отрезки: где-то положительные, где-то не очень. Это тренерская жизнь, такова наша доля», – приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».
- 5 апреля 2023
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