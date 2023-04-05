Гаврилов: трудно сказать, что со «Спартаком». Как побеждать, если нет реализации?

Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о текущей форме московской команды.
«Трудно сказать, что случилось со «Спартаком». В последних матчах команда не может реализовать свои моменты. А как побеждать, если нет реализации? И вчера в матче Кубка с «Уралом» москвичи играли с преимуществом, но опять не смогли им воспользоваться.
Кризис в «Спартаке»? Мне тяжело судить об этом. Надо, чтобы руководство разобралось — в чём проблема», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
«Спартак» не побеждает четыре матча подряд. Команда Гильермо Абаскаля потерпела два поражения и дважды сыграла вничью. Последний раз москвичи одерживали победу в матче с «Факелом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. В субботу, 8 апреля, красно-белым предстоит встреча со столичным «Динамо».
- 5 апреля 2023
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