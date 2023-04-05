«Барселона» — «Реал»: стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка Испании
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Сегодня, 5 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором «Барселона» примет на своём поле мадридский «Реал». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Кунде, Маркос Алонсо, Бальде, Бускетс, Серхио Роберто, Кессье, Гави, Рафинья, Левандовски.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.
Первая полуфинальная встреча, проходившая на «Сантьяго Бернабеу» 2 марта, завершилась минимальной победой «Барселоны» со счётом 1:0. Победу каталонскому клубу принёс автогол Эдера Милитао.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселоны» и «Реала».
Кубок Испании. 1/2 финала
05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
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