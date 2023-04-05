Петрушин: нельзя научить забивать. Это качество дано от природы

Ветеран московского «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал результат кубковой игры своей бывшей команды с «Акроном».

«Результат сильно удивил. Я на 99% был уверен, что «Динамо» обыграет «Акрон». «Динамо» играло дома, народу пришло много. Сразу, кстати, видна разница с матчами чемпионата, на которые нужен паспорт болельщика. Не могу сказать, что бело-голубые не хотели выиграть. Игра была неплохой, но вот забить не получилось, хотя создали массу моментов. Если бы реализовали хоть один, то забили бы много мячей. Я знаю, что нельзя научить забивать. Это качество дано от природы. Моментов создали много. Один Макаров мог раз пять забивать. Причём из убойных позиций. И бил-то он правильно, но мяч проходил всё время рядом с воротами. Тюкавин выход один на один не реализовал в том числе. Я заметил, что у Тюкавина лучше получается забивать, когда он выходит на замену. Это парадоксально. Видимо, когда он выходит со скамейки, то соперник уставший, а Тюкавин свежий.

Что касается пенальти, то от первого удара в серии всегда зависит многое. Что-то сломалось у Фомина. Мне непонятно, почему Лесовой пошёл бить пенальти, ведь он только появился на поле, отыграл всего несколько минут. Не знаю, пенальтист ли он вообще, если считать, что его выпустили именно на серию 11-метровых. А ведь были Гладышев, Грулёв. У меня вообще возникает вопрос: рассматривало ли «Динамо» вариант с послематчевыми пенальти? Тренировали ли их перед матчем с «Акроном»? Ведь с «Зенитом» они здорово провели эту серию, а вчера безобразно. Думаю, что пенальти не тренировали. Видимо, были уверены, что в основное время разберутся с «Акроном». Понятно, что у соперника уровень мастерства ниже.

Думаю, кресло под Йокановичем после поражения зашаталось, учитывая, что клуб делал ставку на Кубок. Об этом заявляли в прессе. Думаю, матч со «Спартаком» будет для Йокановича решающим. Если победят, то появятся шансы на медали, а если случится поражение, то будет потеряно слишком многое», – цитирует Петрушина «Евро-Футбол.Ру».