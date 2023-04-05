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ЦСКА прошёл в финал Пути РПЛ. Бейл забил в свои на 90+2-й минуте

ЦСКА прошёл в финал Пути РПЛ. Бейл забил в свои на 90+2-й минуте
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Сегодня, 5 апреля, проходил ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Тренерский штаб самарского клуба уже готовил тройную замену под серию пенальти. В этот момент Гленн Бейл попытался прервать прострел в центр самарской штрафной, но срезал мяч в свои ворота.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
05 апреля 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бейл – 90+2'

В первом матче «Крылья Советов» и ЦСКА в Самаре сыграли вничью со счётом 2:2. ЦСКА встретится с «Уралом» в финале Пути РПЛ, команда Игоря Осинькина отправилась в нижнюю сетку Пути регионов.

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