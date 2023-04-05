Стипиди: «эксперты» восхваляют молодых игроков, и спустя время они превращаются в ноль

Известный футбольный эксперт Павел Стипиди прокомментировал повышенный медийный интерес к игроку сборной России Сергею Пиняеву.

«Наши «диванные эксперты» восхваляют наших молодых футболистов, и спустя какое-то время эти игроки превращаются в ноль. В прошлом году писали про Захаряна и «Челси». Где сейчас пацан? Он сейчас в таком состоянии, бедный, что не похож на одну десятую часть того Захаряна, который был в начале того сезона.

Сейчас перенеслись на Пиняева. Да оставьте вы их в покое! Дайте спокойно развиваться. Не пойте вы дифирамбы, вы сумасшедшие, умные люди! Кем себя считают Ловчевы, Моры, Рахимовы, кто там ещё ходит… Григорян… Оставьте ребят в покое. Он хорошо сыграл игру одну и вторую (товарищеские матчи сборной России с Ираном и Ираком. – Прим. «Чемпионата»), не супер, а хорошо! Если завтра скажут, что Пиняева уже «Ливерпуль» покупает, я не удивлюсь», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».