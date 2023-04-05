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Владимир Писарский высказался о плохой реализации «Крыльев Советов»

Владимир Писарский высказался о плохой реализации «Крыльев Советов»
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал исход кубкового матча с ЦСКА.

«Как начать реализовывать моменты? Мы всё отрабатываем на тренировках. Хорошо играем, но не забиваем. Надо делать выводы», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Меньшаев.

Сегодня, 5 апреля, проходил ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Тренерский штаб самарского клуба уже готовил тройную замену под серию пенальти. В этот момент Гленн Бейл попытался прервать прострел в центр самарской штрафной, но срезал мяч в свои ворота.

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