«Отвратительное судейство!» Вратарь «КС» Ломаев раскритиковал арбитра матча с ЦСКА

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал поражение своей команды в кубковом матче с ЦСКА.

«Отвратительное судейство в очередной раз! Что за бред? Игрок ЦСКА даёт пас вратарю, он берёт мяч в руки, судья ставит свободный удар и после 30 секунд обсуждения отменяет решение. Касание от Писарского? Тогда зачем ставишь штрафной? Он по трактовкам не имеет права отменять своё решение. Это не пенальти и не удаление. Если он принял решение, то VAR никак не может повлиять на него. Не знаю, почему так сделал. Надо ему этот вопрос задать», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сегодня, 5 апреля, проходил ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.