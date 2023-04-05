Эмоции игроков ЦСКА после победы над «Крыльями Советов»
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Сегодня, 5 апреля, проходил ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Эмоции игроков московского клуба после финального свистка:
Права на видео принадлежат РФС:
В первом матче «Крылья Советов» и ЦСКА в Самаре сыграли вничью со счётом 2:2. ЦСКА встретится с «Уралом» в финале Пути РПЛ, команда Игоря Осинькина отправилась в нижнюю сетку Пути регионов. В ответной встрече единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Гленн Бейл попытался прервать прострел в центр самарской штрафной, но срезал мяч в свои ворота.
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