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Иван Ломаев — о поражении от ЦСКА: невезение «Крыльев»? Как бы глупо ни звучало, но да

Иван Ломаев — о поражении от ЦСКА: невезение «Крыльев»? Как бы глупо ни звучало, но да
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал исход матча с ЦСКА на Кубок России, завершившегося поражением самарцев со счётом 0:1.

«Конечно, мы заслуживали большего! Мне кажется, все, кто смотрел матч, понимали — мы играли лучше. Особенно во втором тайме. Были моменты, но не забили. Почему не получилось? Уже какой матч играем не хуже соперника. Но не забиваем моменты, а нам влетают то какие-то рикошеты, то сами себе обрезаем.

Невезение? Как бы глупо ни звучало, но да. Даже сегодняшний гол… До этого Бейл спас точно такой же момент, а потом, к сожалению, срезал в свои. Но так бывает. Но стоит отдать должное игроку ЦСКА — простреливал как по учебнику», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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