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Фёдор Чалов: Акинфеев — простой и открытый человек. Легендарная личность!

Фёдор Чалов: Акинфеев — простой и открытый человек. Легендарная личность!
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о масштабе личности вратаря и капитана московского клуба Игоря Акинфеева.

«Когда мы только приходили в основу, были немного взволнованы от первой встречи с Акинфеевым. Но когда ты с ним общаешься, то понимаешь, что это простой и открытый человек. Поможет в любой ситуации.

Сегодня узнали об этой акции (эмблема с цифрой 20, посвящённая 20-летию со дня дебюта Игоря Акинфеева). Акинфеев — легендарная личность!» — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Меньшаев.

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