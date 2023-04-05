Фёдор Чалов: Акинфеев — простой и открытый человек. Легендарная личность!
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о масштабе личности вратаря и капитана московского клуба Игоря Акинфеева.
«Когда мы только приходили в основу, были немного взволнованы от первой встречи с Акинфеевым. Но когда ты с ним общаешься, то понимаешь, что это простой и открытый человек. Поможет в любой ситуации.
Сегодня узнали об этой акции (эмблема с цифрой 20, посвящённая 20-летию со дня дебюта Игоря Акинфеева). Акинфеев — легендарная личность!» — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Меньшаев.
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