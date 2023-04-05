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Фёдор Чалов оценил игру 19-летнего Торопа в воротах ЦСКА в кубковом матче с «Крыльями»

Фёдор Чалов оценил игру 19-летнего Торопа в воротах ЦСКА в кубковом матче с «Крыльями»
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Форвард ЦСКА Фёдор Чалов дал оценку игре 19-летнего голкипера Владислава Торопа.

Уверенная игра Торопа в воротах позволила ЦСКА обыграть самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0 и выйти в финал Пути РПЛ Кубка России.

«Тороп уже давно в команде — сыграл около десяти игр за основу. С каждым матчем он выглядит всё увереннее и увереннее. Сегодня в игре была пара моментов, которые можно будет улучшить. Но с каждой новой игрой он становится взрослее.

Есть уверенность, когда он в воротах? У него есть все данные, чтобы быть топовым вратарём», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Меньшаев.

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