Фёдор Чалов оценил игру 19-летнего Торопа в воротах ЦСКА в кубковом матче с «Крыльями»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов дал оценку игре 19-летнего голкипера Владислава Торопа.

Уверенная игра Торопа в воротах позволила ЦСКА обыграть самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0 и выйти в финал Пути РПЛ Кубка России.

«Тороп уже давно в команде — сыграл около десяти игр за основу. С каждым матчем он выглядит всё увереннее и увереннее. Сегодня в игре была пара моментов, которые можно будет улучшить. Но с каждой новой игрой он становится взрослее.

Есть уверенность, когда он в воротах? У него есть все данные, чтобы быть топовым вратарём», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Меньшаев.