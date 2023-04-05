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Фанат разбил голову игроку «Аякса» во время матча с «Фейеноордом»

Фанат разбил голову игроку «Аякса» во время матча с «Фейеноордом»
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Полуфинальный матч Кубка Нидерландов, в котором «Фейеноорд» принимает дома «Аякс», был приостановлен на 62-й минуте при счёте 2:1 в пользу гостей. Причиной для остановки послужил дикий поступок одного из болельщиков – он запустил на поле предмет, угодивший в голову полузащитнику «Аякса» Дави Классену.

Всё началось с ссоры капитанов двух команд Душана Тадича и Оркуна Кёкчю, которые едва не подрались у боковой линии, завязалась потасовка. Классен, находившийся чуть в стороне от группы игроков, вдруг получил удар неизвестным предметом по затылку (судя по фото и видео, это была зажигалка, брошенная с трибун).

Полузащитник упал на газон, а затем встал и подбежал к арбитру. Разгорелась дискуссия, в кульминации которой тренер «Аякса» Джон Хейтинга вышел на поле, чтобы увести игроков в раздевалку. Позже игра была продолжена.

Что касается нарушителя, то его быстро вычислили по видеофрагментам пользователи соцсетей. Службе безопасности осталось только идентифицировать мужчину.

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