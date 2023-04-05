«Лейпциг» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в полуфинал Кубка Германии
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Завершился матч четвертьфинала Кубка Германии, в котором «Лейпциг» на своём поле принимал дортмундскую «Боруссию». «Красные быки» одержали викторию со счётом 2:0.
Победу хозяевам принесли точные удары Тимо Вернера и Вилли Орбана на 22-й и 90+8-й минутах соответственно.
Ранее «Лейпциг» обыграл в 1/8 финала «Хоффенхайм» (3:1), а «Боруссия» прошла «Бохум» (2:1). Соперник «красных быков» по полуфиналу Кубка Германии определится позднее.
В следующей стадии турнира «Лейпциг» может встретиться со «Штутгартом», «Фрайбургом» или «Айнтрахтом».
Мюнхенская «Бавария» выбыла из турнира, проиграв «Фрайбургу» со счётом 1:2 вчера, 4 апреля.
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