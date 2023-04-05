«Реал» разгромил «Барселону» и вышел в финал Кубка Испании, Бензема оформил хет-трик

В ответном матче полуфинала Кубка Испании встречались «Барселона» и «Реал». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.
На 45-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт в матче. Он разыграл с Каримом Бензема стеночку внутри штрафной и пробил мимо Марка-Андре тер Штегена. В начале второго тайма Карим укрепил преимущество хозяев. Лука Модрич покатил мяч на радиус штрафной, откуда Бензема беспрепятственно пробил низом в угол ворот.
Карим Бензема забил третий гол «сливочных» и довёл счёт до разгромного на 58-й минуте — он реализовал пенальти. Француз с «точки» пробил практически по центру ворот, а Марк-Андре тер Штеген завалился в угол. На 81-й минуте форвард оформил хет-трик.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом полуфинальном матче «Барселона» в гостях победила «Реал» со счётом 1:0. В середине первого тайма гол в свои ворота забил Эдер Милитао.
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