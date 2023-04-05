Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» разгромил «Барселону» и вышел в финал Кубка Испании, Бензема оформил хет-трик

«Реал» разгромил «Барселону» и вышел в финал Кубка Испании, Бензема оформил хет-трик
Аудио-версия:
Комментарии

В ответном матче полуфинала Кубка Испании встречались «Барселона» и «Реал». Команды играли на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 45-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт в матче. Он разыграл с Каримом Бензема стеночку внутри штрафной и пробил мимо Марка-Андре тер Штегена. В начале второго тайма Карим укрепил преимущество хозяев. Лука Модрич покатил мяч на радиус штрафной, откуда Бензема беспрепятственно пробил низом в угол ворот.

Карим Бензема забил третий гол «сливочных» и довёл счёт до разгромного на 58-й минуте — он реализовал пенальти. Француз с «точки» пробил практически по центру ворот, а Марк-Андре тер Штеген завалился в угол. На 81-й минуте форвард оформил хет-трик.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании. 1/2 финала
05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 45+1'   0:2 Бензема – 50'   0:3 Бензема – 58'   0:4 Бензема – 80'

В первом полуфинальном матче «Барселона» в гостях победила «Реал» со счётом 1:0. В середине первого тайма гол в свои ворота забил Эдер Милитао.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023