Лодыгин отыграл «на ноль» в своём первом матче за «Панатинаикос» в чемпионате Греции

Юрий Лодыгин сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 29-го тура чемпионата Греции.

«Панатинаикос» на выезде обыграл «Арис» с минимальным счётом 1:0. Этот матч стал дебютным для Лодыгина в текущем розыгрыше чемпионата Греции.

Голкипер появился на поле впервые с конца января. Тогда Лодыгин отыграл 90 минут в кубковом матче с ПАОКом (1:1). Российский вратарь заключил контракт с греческим клубом в июне 2022 года.

Победа позволила «Панатинаикосу» продолжить борьбу за титул. В турнирной таблице команда Лодыгина идёт на второй строчке, имея равное количество очков с АЕКом (по 66), но уступая ему по дополнительным показателям. Следующий матч в чемпионате «Панатинаикос» проведёт дома с «Олимпиакосом». Начало встречи — в 21:00 мск в воскресенье, 9 апреля.