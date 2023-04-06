Лодыгин отыграл «на ноль» в своём первом матче за «Панатинаикос» в чемпионате Греции

Юрий Лодыгин сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 29-го тура чемпионата Греции.
«Панатинаикос» на выезде обыграл «Арис» с минимальным счётом 1:0. Этот матч стал дебютным для Лодыгина в текущем розыгрыше чемпионата Греции.
Голкипер появился на поле впервые с конца января. Тогда Лодыгин отыграл 90 минут в кубковом матче с ПАОКом (1:1). Российский вратарь заключил контракт с греческим клубом в июне 2022 года.
Победа позволила «Панатинаикосу» продолжить борьбу за титул. В турнирной таблице команда Лодыгина идёт на второй строчке, имея равное количество очков с АЕКом (по 66), но уступая ему по дополнительным показателям. Следующий матч в чемпионате «Панатинаикос» проведёт дома с «Олимпиакосом». Начало встречи — в 21:00 мск в воскресенье, 9 апреля.
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