Хави: второй гол «Реала» после перерыва нас убил

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом».
«В первом тайме мы были очень хороши. Мы должны были остановить их контратаку в моменте с первым пропущенным мячом. Второй гол сразу после перерыва нас убил. Мы должны сделать выводы и жить дальше.
Травмы? Если я начну говорить о травмах, это будет звучать как оправдание. Мы очень хорошо боролись в первом матче и в первом тайме. Я горжусь этим. Я уже говорил, что мадридский «Реал» был фаворитом встречи, неслучайно он является действующим победителем Лиги чемпионов, сегодня он это показал. Смысл в том, что год назад мы побеждали их 4:0, но ничего не выиграли, в этом году мы проиграли 0:4, но мы можем выиграть Ла Лигу и уже завоевали Суперкубок. Если мы это сделаем, на мой взгляд, это будет очень хороший сезон. Сегодня мы расстроены из-за этого поражения, потому что мы тоже «кулес», а завтра мы должны думать о «Жироне», – цитирует Хави Mundo Deportivo.
Вылетев из Кубка, «Барселона» сосредоточит своё внимание исключительно на чемпионате, где у неё есть все шансы выиграть первый титул за четыре года.
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