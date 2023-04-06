Защитник «Факела» Божин: пусть судьи открыто объясняют свои решения

Защитник «Факела» Сергей Божин оценил работу арбитров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
«Как мне работа судей? Да нормально. Такая ситуация происходит один раз на 10 игр, когда ты чувствуешь какое-то предвзятое отношение, но потом пересматриваешь и понимаешь – ладно, не надо наговаривать на арбитра, сами виноваты. Но бывает так, что один, два, пять свистков – и все в твою сторону. Тогда, конечно, эмоции накипают.
Пусть показывают переговоры арбитров, когда они решают, пенальти или нет, например, на табло или в прямом эфире по ТВ. Я же не слышу, что ему говорят в наушнике, что они решают, какая у них трактовка. Иногда смотришь, в одной игре пенальти поставили, а в другом матче такой же момент, но 11-метровый не назначили», — приводит слова Божина «РБ Спорт».
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