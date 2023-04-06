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Араухо объяснил стычку с Винисиусом во время матча «Барселоны» с «Реалом»

Араухо объяснил стычку с Винисиусом во время матча «Барселоны» с «Реалом»
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о стычке с нападающим «Реала» Винисиусом в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Напомним, встреча завершилась разгромной победой мадридского клуба со счётом 4:0.

«Винисиусу нужно сосредоточиться на игре в футбол. Он отличный игрок, но сегодня вечером у меня немного закипела голова, потому что он продолжал говорить нашим игрокам что-то на протяжении всего матча», — приводит слова Араухо Give me Sport.

По итогам двух матчей «Реал» обыграл «Барселону» с общим счётом 4:1 и вышел в финал турнира.

Таким образом, «Реал» впервые за девять лет выступит в финале Кубка Испании. В решающем матче турнира команда встретится с «Осасуной», которая в своём полуфинальном матче обыграла «Атлетик».

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