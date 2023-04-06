Криштиану Роналду опубликовал пост после дубля в матче с «Аль-Адалх»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост после матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Адалх» (5:0). В этой встрече португальский форвард оформил дубль.

«Отличная командная работа — мы продолжаем двигаться вперёд», — написал Роналду в своей социальной сети.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 52 очка в 22 матчах и отставая от «Аль-Иттихада» на одно очко.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал две результативные передачи.

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