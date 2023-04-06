Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду опубликовал пост после дубля в матче с «Аль-Адалх»

Криштиану Роналду опубликовал пост после дубля в матче с «Аль-Адалх»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост после матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Адалх» (5:0). В этой встрече португальский форвард оформил дубль.

«Отличная командная работа — мы продолжаем двигаться вперёд», — написал Роналду в своей социальной сети.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 52 очка в 22 матчах и отставая от «Аль-Иттихада» на одно очко.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
У Роналду 100-процентная реализация! Но лучший бомбардир клуба до сих пор не он
У Роналду 100-процентная реализация! Но лучший бомбардир клуба до сих пор не он

Фанат чуть не сбил Роналду с ног — Криштиану эффектно увернулся!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023