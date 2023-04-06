Болельщики «Барселоны» скандировали имя Лионеля Месси во время матча с «Реалом»

Болельщики «Барселоны» скандировали имя форварда «ПСЖ» Лионеля Месси во время ответного полуфинального матча Кубка Испании с «Реалом».
Сам матч посетило 94 902 человека. Встреча завершилась разгромной победой мадридского клуба со счётом 4:0.
Ранее сообщалось, что Месси отказался от нового контракта с «ПСЖ» и, скорее всего, покинет команду на правах свободного агента в конце нынешнего сезона. При этом отмечается, что «Барселона» уже на этой неделе начнёт переговоры с аргентинским форвардом по его возвращению.
Испанский клуб уже работает над сделками с крупными спонсорами, которые помогут осуществить возвращение Месси с финансовой точки зрения.
В нынешнем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 24 матча в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином
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