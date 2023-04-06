Смородская: интрига в РПЛ умерла, «Спартак» до последнего создавал видимость конкуренции

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что «Зенит» станет чемпионом России в нынешнем сезоне.
«Зенит» спокойно финиширует на первой строчке турнирной таблицы. Команда Семака играет с запасом, никаких сюрпризов не будет. Интрига в РПЛ умерла. «Спартак» до последнего создавал видимость конкуренции, но не сдюжил. Всё по делу», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
После 21 тура «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 51 очко. От второго места, которое занимает «Ростов», команду отделяют семь очков. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 41 очко.
В следующем туре «Зенит» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 9 апреля.
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