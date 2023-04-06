Динияр Билялетдинов: Промес — наглый, «Спартаку» не хватает таких игроков

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива», «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов отметил, что «Спартак» не справляется без травмированного Квинси Промеса.
«Промес может решать исход матча. Он из тех футболистов, которые сами себе создают моменты. У остальных нет такого уровня раскованности. Промес — наглый, лезет вперед, свой момент всегда получает и, как правило, использует», — приводит слова Динияра Билялетдинова «РБ Спорт».
Промес получил травму в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). Он появился на поле в начале второго тайма, однако был вынужден покинуть поле на 51-й минуте. Вместо него на замену вышел Кейта Бальде.
«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 41 очко после 21 игры.
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