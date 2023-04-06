Хави о разгромном поражении в матче с «Реалом»: это не самая худшая моя ночь, были похуже

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после разгромного поражения команды в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом» (0:4).

«Это не самая худшая моя ночь. Команда сохраняла индивидуальность на протяжении всей первой части матча. Я переживал и более худшие ночи, когда мы не участвовали в турнирах. Мы должны вспомнить, где были в прошлом году. Чтобы выиграть титулы в Испании, нужно побеждать «Реал», если вы хотите победить, и в этом году мы должны соревноваться с ними. Это тяжелая ночь, но мы должны быть настроены позитивно», — приводит слова Хави AS.

По итогам двух матчей «Реал» обыграл «Барселону» с общим счётом 4:1 и вышел в финал турнира.

В решающем матче турнира команда встретится с «Осасуной», которая в своём полуфинальном матче обыграла «Атлетик».

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