Спортдиректор «Барселоны» отреагировал на разгромное поражение команды в матче с «Реалом»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Круифф прокомментировал разгромное поражение команды в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом» (0:4).
«Это очень тяжелый результат, которого мы не хотели. Поздравляю «Реал». У них получился хороший матч, а у нас — нет. Мы потерпели неудачу на тех участках, где мы обычно безупречны, то есть в обеих областях. Мы не были решительными. Это матчи, в которых, когда результат тебя не устраивает, ты должен действовать более агрессивно. Это большой матч, но этот результат причиняет много боли», — приводит слова Круиффа Marca.
По итогам двух матчей «Реал» обыграл «Барселону» с общим счётом 4:1 и вышел в финал турнира.
В решающем матче турнира «Королевский клуб» встретится с «Осасуной», которая в своём полуфинальном матче обыграла «Атлетик».
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