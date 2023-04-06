Сергей Шавло: «Спартак» не в кризисе, у команды проблемы с реализацией

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о последних результатах московского клуба.

«У «Спартака» есть проблемы с взятием ворот. Что касается матчей в целом, не сказал бы, что у команды кризис. «Спартак» играет с преимуществом, с реализацией есть проблемы.

Это связано с мастерством игроков. Промес – мастер, он это доказал и доказывает в каждой игре. Например, в игре с «Уралом» Бальде один забил, а имел 4 шанса. Еще центральная зона сейчас оголена. Пропустили голы европейского уровня, но это не в первый раз. «Локомотив» забил из той же зоны. С этим надо что-то делать. Думаю, когда Джикия вернется, все будет нормально. Сейчас говорят, что «Спартак» физически плохо выглядит, но как он может плохо выглядеть? Команды, которые играют со «Спартаком» в Москве в основном действуют от обороны. Тяжело вскрыть плотную оборону, а когда красно-белым удается это сделать, надо сразу использовать моменты", — приводит слова Шавло «РБ Спорт».