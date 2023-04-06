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Червиченко: менеджмент «Спартака» один из худших среди клубов первой восьмёрки

Червиченко: менеджмент «Спартака» один из худших среди клубов первой восьмёрки
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о менеджменте столичного клуба. В частности он отметил, что менеджмент «Спартака» один из худших среди клубов первой восьмёрки РПЛ.

«Чтобы собирать состав, нужен отличный менеджмент. Нужны люди, которые понимают, что собирают. Проблема в том, что нет группы людей, которая понимает, что хочет видеть на выходе. И которая понимает, как эту команду строит.

Нужно выгнать всех и набрать заново. Потому что менеджмент — один из худших среди клубов первой восьмёрки. Возможно, «Спартаку» нужны люди, которые могли бы наплевать на шумиху, возможные эксцессы и непопулярные действия среди болельщиков, но полезные для команды», — приводит слова Червиченко Metaratings.

После 21 тура «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 10 очков.

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