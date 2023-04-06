Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Акрона» Калешин: «Динамо» сильнее нас

Главный тренер «Акрона» Калешин: «Динамо» сильнее нас
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался о победе над московским «Динамо» в матче Кубка России (Путь регионов). Матч закончился в основное время со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти команда из Тольятти обыграла соперников со счётом 4:1.

«Естественно, «Динамо» сильнее нас. И по игре было сильнее. Мы не хотели так играть, не хотели отдавать инициативу в первом тайме. Но динамовцы забрали её, были агрессивны. Они подготовились к нам: знали, как мы разыгрываем мяч, оказывали давление. За всю игру у нас был один острый момент, когда выручил Шунин. По игре они нас превзошли. Но мы терпели, отодвигали игру, когда было тяжело. Когда линия обороны не справлялась, выручал вратарь. В серии пенальти мы были сильнее, морально устойчивее. Забили все четыре. Ещё и вратарь нас выручил. К кубковому матчу мы, наверное, оказались подготовлены лучше», – приводит слова Калешина Metaratings.

Материалы по теме
«У «Акрона» — топ-тренер завтрашнего дня». Что стоит за успехом клуба из Первой лиги?
«У «Акрона» — топ-тренер завтрашнего дня». Что стоит за успехом клуба из Первой лиги?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023