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Семшов: лидеры «Динамо» не проявляют инициативу на поле

Семшов: лидеры «Динамо» не проявляют инициативу на поле
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Бывший полузащитник сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов высказался об игре своего бывшего клуба. Он раскритиковал лидеров команды.

«Лидеры «Динамо» не проявляют инициативу на поле. От них многое зависит. В сложные моменты они должны вести команду за собой.

Эти лидеры – Фомин, Захарян? Да, конечно. Когда всё хорошо, мы говорим, что они так и должны играть. В тяжёлый момент лидеры должны завести команду своей игрой. Может, другие футболисты будут играть невзрачно, но из-за самоотдачи они подтянутся к их уровню. Обе команды хотели победить, но «Динамо» играет в РПЛ, а «Акрон» в Первой лиге. Динамовцы очень блекло выглядели», – приводит слова Семшова «РБ Спорт».

«Динамо» потерпело уже два поражение кряду.

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