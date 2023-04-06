Иван Ломаев: уверен, что у «Крыльев» остаются хорошие шансы на победу в Кубке России

Российский голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о возможной победе команды в Кубке России.

«Уверен, что у нас остаются хорошие шансы на победу в Кубке России. Мы же не вылетели, значит, шансы на победу точно сохранились. По итогам матча «Ростов» — «Краснодар» узнаем нового соперника. Если будем играть так же, как и против ЦСКА, то нам любая команда по силам!» — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

5 апреля проходил ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев. В первом матче «Крылья Советов» и ЦСКА в Самаре сыграли вничью со счётом 2:2.