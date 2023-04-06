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Валерий Непомнящий объяснил неудачную игру ЦСКА во втором тайме с «Крыльями Советов»

Валерий Непомнящий объяснил неудачную игру ЦСКА во втором тайме с «Крыльями Советов»
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Советский и российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением насчёт игры полуфинала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» (1:0).

«ЦСКА вполне заслуженно прошёл «Крылья Советов» в Кубке России. По игре во втором тайме сложилось впечатление, что самарцы были лучше, но до замен во второй половине встречи ЦСКА играл с акцентом на атаку и имел некое превосходство. Ощущение преимущества «Крыльев» создалось тогда, когда армейцы провели свои замены — команда Осинькина стала накрывать выше, стала плотнее играть в фазе перехода из атаки в оборону. Федотов хотел сделать акцент на игре впереди, выпуская свежих Карраскаля и Медину — это правильный ход. Но, к сожалению для ЦСКА, они не попали в игру, и коэффициент продуктивности команды с их выходом снизился — стало больше ошибок и потерь мяча. Но, повторюсь, идея тренера была абсолютно верной. А то, что армейцы потеряли инициативу и стали допускать моменты у своих ворот — следствие того, что игроки, вышедшие на замену, не справились. Поэтому у «Крыльев» было видимое преимущество во второй половине второго тайма.

А вот то, что случилось в конце игры — это футбол. Это как раз то, за что мы его любим: никогда ничего нельзя прогнозировать. Казалось, вот-вот и «Крылья» забьют, а тут случился автогол. Этим и сладок для нас футбол», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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