Червиченко: «Спартаку» слишком много дифирамбов спели в межсезонье

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о бывшем клубе.
«Слишком много дифирамбов спели в межсезонье. А я всегда говорил, что у «Спартака» есть особенность. Начинается межсезонье, «хлопают» какие-то «стоячие» команды, которые занимаются на сборах не тем, что обыгрывают кого-то, а работают над укреплением состава. И на фоне этого «Спартак» их обыгрывает. Верещат о том, что теперь перегоним «Зенит». Каждый год эта песня продолжается. Начинаются официальные матчи, и «Спартак» сбоит. Правда, такого, как в этом году, не помню. Всё начинает не получаться, и команда валится.
Очевидно, что «Спартак» сильно зависит от Джикии. Мало того что нет Жиго, развалилась пара фундаментальных защитников. И вся нагрузка ложилась на Джикию, организм не выдержал, получил травму. Дальше видим, что в обороне «Спартака» если не проходной двор, то как минимум двор без калитки», – приводит слова Червиченко Metaratings.
- 6 апреля 2023
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