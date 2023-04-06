Ломаев: в новом формате Кубка слишком много делается, чтобы победителем стал клуб из РПЛ

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился своим мнением насчёт формата Кубка России.

«Если честно, мне не нравится новый формат Кубка России. Слишком много делается для того, чтобы победителем стала именно команда из РПЛ. Считаю, что так быть не должно, но таковы нынешние реалии», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Вчера команда из Самары проиграла ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счётом 0:1 и выбыла из турнира по сумме двух встреч.

Новый формат Кубка России был утверждён РФС летом 2022 года. Турнир разбит на Путь РПЛ и Путь Регионов. Их победители встретятся в финале турнира.

В нынешнем розыгрыше определились участники финала Пути РПЛ. В нём встретятся ЦСКА и «Урал».