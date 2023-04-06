Главный тренер «Акрона» Калешин: формат Кубка России не очень справедливый

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался о формате Кубка России. Он не считает, что розыгрыш в турнире справедливый.
«Сам по себе этот формат турнира не очень справедливый. Команды из разных лиг не в равных условиях. У клубов из РПЛ серьёзное преимущество. Хотя с точки зрения интереса матч «Динамо» – «Акрон» вряд ли бы когда-то собрал почти 12 тысяч зрителей. Эта накрученность именно из-за того, что команды РПЛ вылетают, потом у них второй шанс. Сам интерес к турниру повысился. Плюс финансовая заинтересованность: каждый раунд оплачивается. Это влияет. Практически все выставляют основные составы. Я имею в виду Премьер-Лигу. А так согласен с вами: у команд из низшего эшелона при этой формуле были минимальные шансы зайти далеко», – приводит слова Калешина Metaratings.
- 6 апреля 2023
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