Главный тренер «Акрона» Калешин: формат Кубка России не очень справедливый

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался о формате Кубка России. Он не считает, что розыгрыш в турнире справедливый.

«Сам по себе этот формат турнира не очень справедливый. Команды из разных лиг не в равных условиях. У клубов из РПЛ серьёзное преимущество. Хотя с точки зрения интереса матч «Динамо» – «Акрон» вряд ли бы когда-то собрал почти 12 тысяч зрителей. Эта накрученность именно из-за того, что команды РПЛ вылетают, потом у них второй шанс. Сам интерес к турниру повысился. Плюс финансовая заинтересованность: каждый раунд оплачивается. Это влияет. Практически все выставляют основные составы. Я имею в виду Премьер-Лигу. А так согласен с вами: у команд из низшего эшелона при этой формуле были минимальные шансы зайти далеко», – приводит слова Калешина Metaratings.