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Валерий Масалитин: футбольный бог был на стороне ЦСКА в кубковом матче с «Крыльями»

Валерий Масалитин: футбольный бог был на стороне ЦСКА в кубковом матче с «Крыльями»
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением насчёт ответного матча полуфинала Пути РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» (1:0).

«Матч получился очень тяжёлым для ЦСКА. Было видно, что команда не до конца восстановилась после игры в Воронеже. У хозяев практически не держался мяч в центре поля. Впереди тоже мало что получалось: Заболотный старался, но никак не мог зацепиться за мяч. А Чалов вообще растворился и не запомнился ничем, кроме удара в перекладину в первом тайме. Возможно, надо было выпустить Медину и Карраскаля с первых минут, а Феде и Антону дать отдохнуть. Было видно, что они просто устали. В обороне сыграли хорошо, хотя и не без ошибок. Очень хорошую игру провёл Мойзес.

Если говорить о «Крыльях», то они сыграли в свой футбол. Оказывали давление и не позволяли ЦСКА начинать атаки. Во втором тайме самарцы прибавили — и армейцы потерялись на поле. Аналогичная ситуация была с ними и в матче с «Факелом». Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Выиграли 1:0 – футбольный бог был сегодня на стороне ЦСКА», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

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